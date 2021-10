Porto Alegre terá estátua do cantor Teixerinha na avenida Padre Cacique

Foi sancionado nesta quarta-feira (6) um projeto de lei que destina área da avenida Padre Cacique para a instalação de uma estátua em homenagem ao cantor Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. A obra será construída em frente ao Museu Iberê Camargo, na Orla do Guaíba.

Para viabilizar o projeto, será utilizado recurso de emenda parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), no valor de R$ 120 mil, aprovada para este fim.

Segundo o prefeito em exercício, Márcio Bins Ely (PDT), autor da proposta, a homenagem se dá pelo legado deixado pelo músico. “Tal ação servirá para que as atuais e as futuras gerações conheçam e mantenham viva a história de um gaúcho que levou o nome e a cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul para os mais variados lugares do Brasil e do mundo”, destacou.

A lei foi promulgada em evento realizado no Salão Nobre do Paço Municipal, na presença das filhas de Teixerinha, e com execução da música Querência Amada, um dos maiores sucessos do tradicionalista.

Márcia Teixeira dos Santos, filha do cantor, falou em nome da família e da fundação que leva o nome do músico. “Essa é uma vontade que partiu dos fãs. Sempre ouvimos o pai dizer que os fãs também eram filhos e agradecemos, porque é uma homenagem muito linda. Fazem 36 anos da morte dele e ele ainda é o Teixeirinha desses fãs”, afirmou.

Teixeirinha nasceu no distrito de Mascarada, em Rolante, em 1927, e ficou conhecido em todo o Brasil como o Gaúcho Coração do Rio Grande. Ao longo de sua carreira, foi premiado por ter sido o cantor campeão de vendas por dois anos consecutivos (1962 e 1963). Internacionalmente, ganhou o troféu Elefante de Ouro, com a maior vendagem de discos em Portugal.