'Globo repórter' visita o Parque Estadual dos Três Picos

Paraíso de montanhistas, escaladores, e inúmeras aves, o Parque Estadual dos Três Picos, no Rio de Janeiro, é o destino do Globo repórter desta sexta-feira (8). O programa vai ao ar na TV Globo depois da exibição da novela Império.

“É um lugar importantíssimo do ponto de vista ambiental, que faz parte do corredor ecológico da Mata Atlântica e está recuperando áreas degradadas. É um ambiente fundamental para a sobrevivência de animais de grande porte, espécies extintas da região, como onças pardas, muriquis e antas, que estão voltando e se reproduzindo. É bonito de ver, dá uma esperança danada”, conta a repórter Fernanda Grael.

A jornalista aproveita ainda para provar as delícias da terra, como a tradicional broa de legumes, preparada com fubá de milho produzido num moinho movido a água. A receita é feita há mais de 100 anos pela família de Dona Dodoca.

Além dela, o programa conhece ainda o Almir, que faz música com folha de árvore; o Rildo, um antigo caçador que hoje é protetor dos animais; e um inglês que se apaixonou pelo Brasil e transformou a fazenda de gado do bisavô em reserva ecológica. “É um programa que tem aventura, natureza, paisagens lindas e personagens incríveis. Espero que as pessoas aproveitem a viagem com a gente”, afirma Fernanda.