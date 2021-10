Obra de Fernando Pessoa é tema de aula virtual no Instituto Ling

Especialista em literatura portuguesa, a escritora e professora da Ufrgs Jane Tutikian participa nesta quarta-feira (13) do projeto Poesia no Ling que, neste mês, homenageia o poeta Fernando Pessoa. O evento virtual e gratuito, transmitido pelo canal de YouTube do Instituto Ling, às 16h, apresenta detalhes sobre a biografia, trajetória e extensa produção do autor.

Nascido em Lisboa, o escritor é um dos maiores poetas de todos os tempos. Cultivou entre os seus principais temas as memórias da infância, a solidão, a visão particular sobre o mundo, a religião e a espiritualidade. Multifacetado, também já atuou como filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político.

Jane, a mediadora do evento desta quarta-feira, tem seus estudos com ênfase na literatura portuguesa e luso-africana. Ficcionista, recebeu vários prêmios literários, é membro da Academia Rio-Grandense de Letras e, em 2011, foi patrona da Feira do Livro de Porto Alegre.

Quem quiser receber lembretes, material preparatório e link direto do evento pode realizar inscrição prévia pelo site www.institutoling.org.br, O projeto realiza mensalmente encontros dedicados à poesia, ministrados ao vivo por diferentes professores da área, e as edições anteriores podem ser assistidas no canal do YouTube do Instituto Ling.