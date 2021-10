'Venom - tempos de Carnificina' chega aos cinemas nesta quinta-feira

Quebrando recordes no mercado internacional, o filme Venom - tempos de Carnificina chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7), com distribuição da Sony Pictures. O renomado ator Tom Hardy, que interpreta o protagonista, também assina nesta produção, pela primeira vez, o crédito da história de um filme.

Na obra, o ator retorna às telonas em um dos maiores e mais complexos personagens do universo Marvel. Eddie Brock (Tom Hardy) está tendo dificuldade para se acostumar com o simbionte Venom. Na tentativa de restabelecer sua carreira como jornalista, ele entrevista o serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson), que também possui um simbionte chamado Carnificina.

“O Tom trabalhou muito para fazer essa história ganhar vida tanto no desenvolvimento quanto no set. Todos nós sabemos o quão talentoso ele é na telona, mas agora estou empolgada para que todos vejam o quanto ele é brilhante também nos bastidores”, diz Kelly Marcel, roteirista do filme e coautora da história.