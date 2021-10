Grammy Latino tem dois gaúchos na lista de indicações

Trazendo obras do renomado compositor amazonense Claudio Santoro, o álbum da dupla gaúcha Hugo Pilger e Ney Fialkow está entre os indicados do Grammy Latino, que acontece em novembro. O disco independente, intitulado Claudio Santoro: obra integral para violoncelo e piano, é a única produção brasileira disputando na categoria Música Clássica e concorre com outros quatro materiais.

Lançado em junho do ano passado de forma virtual, a obra foi gravada e masterizada às vésperas do início da pandemia no Brasil, em março de 2020. Com 77 minutos de duração, as faixas presentes transitam entre os anos de 1943 e 1982. “Ele escreve magistralmente para o violoncelo e para o piano, combinando elementos de vanguarda e nacionalismo musical, sempre com profunda e contundente expressividade e sensibilidade”, afirma Fialkow.

Para Pilger, que já foi indicado duas vezes ao prêmio, e Fialkow, estar entre os cinco finalistas é algo memorável. “A indicação ao Grammy Latino é uma grande conquista”, dizem músicos gaúchos. O CD está disponível nas plataformas digitais e também pode ser comprado no site da Loja Clássicos e na Livraria Bamboletras.