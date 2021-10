Indicado ao Oscar, filme dirigido por cineasta tunisiana estreia em salas do Brasil

Com distribuição da Pandora Filmes, longa indicado ao Oscar de 2021 na categoria Melhor Filme Internacional chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7). O homem que vendeu sua pele, dirigida pela tunisiana Kaouther Ben Hania, acompanha um jovem sírio sensível e impulsivo chamado Sam Ali (Yahya Mahayni) que trocou seu país pelo Líbano para escapar da guerra.

A obra contrastante e reflexiva retrata dois universos opostos: o mundo elitista das artes, onde liberdade é a palavra-chave, e o mundo dos refugiados, impactado por acontecimentos atuais em que a falta de escolha é a preocupação diária dessas pessoas.

Para poder viajar para a Europa e recuperar o amor de sua vida, Sam aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais famosos do mundo. Transformando seu próprio corpo em uma obra de arte, percebe que sua decisão significa qualquer coisa, menos liberdade.

A ideia do filme surgiu na cabeça da diretora em 2012 quando ela visitou uma retrospectiva dedicada ao artista belga Wim Delvoye, no museu do Louvre em Paris. “Lá eu vi a obra em que o artista tatuou as costas de Tim Steiner, um homem sentado em uma cadeira, sem camisa, exibindo o design de Delvoye. A partir desse momento, esta imagem singular e transgressora não me deixou”, conta ela.

O filme estará disponível nas cidades de de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre (sessões diárias no GNC do Moinhos Shopping, às 14h30min e 19h10min), Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Vitória, São Luis, Palmas, Aracaju e Niterói.