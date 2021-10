Anita Garibaldi é tema de seminário promovido pela Sedac

Facebook da Sedac Explorando a figura de Anita Garibaldi, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) promove a partir desta quarta-feira (6) o seminário internacional Anita e a pluralidade do feminino com o intuito de debater a multiplicidade da mulher contemporânea. O evento, que se estende pelos dias 7 e 8 de outubro, será transmitido virtualmente pelo. O encontro de sexta-feira (8) será transmitido pela TVE.

Conhecida como "heroína dos dois mundos”, Anita esteve à frente do seu tempo, quebrando paradigmas e se colocando como personagem principal em um período em que a participação feminina na sociedade era restrita ao lar. Sob esse aspecto, o seminário buscará contextualizar o deslocamento dessa Anita do século 19 para o século 21 com a participação de convidados que pesquisam a temática.

A atividade inaugural, chamada Anita ontem - percursos de uma mulher recebe Elma Sant’Ana, presidente da Comissão do Bicentenário e Instituto Anita; Francieli Domingues, diretora do Museu Histórico Farroupilha/Piratini; e Alessandra Carvalho da Motta, vice-presidente da Comissão do Bicentenário de Anita Garibaldi.