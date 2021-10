Palco Giratório ocupa espaços públicos de Porto Alegre

Os frequentadores do Parque da Redenção foram surpreendidos pela apresentação do espetáculo Automákina, do grupo De Pernas Pro Ar, na tarde de segunda-feira (4), dentro da programação do Palco Giratório Sesc 2021. Com direção de Jackson Zambelli, Automákina – Universo deslizante foi feita para estar nas ruas e praças das cidades. Por esses caminhos se apresenta o mundo do Duque Hosain'g, um mundo portátil, pessoal e impenetrável. É como se ele tivesse optado por levar o universo junto a si, construído a partir de seus múltiplos aspectos, os quais concretamente ganham vida.

Seus pensamentos, as músicas que executa e seu DNA se confundem com a nave. O tempo é deslizante e incerto. Rasgando o espaço urbano, sua procura é surpreendente. O estranho o acompanha e transforma tudo que está a sua volta.

O festival vai até o dia 16 de outubro, com transmissões ao vivo diariamente no YouTube (www.youtube.com/user/SescBrasil), ações formativas que estão com inscrições abertas em www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio e mais três apresentações presenciais em Porto Alegre: amanhã, na Ponte dos Açorianos (espetáculo Ritual de Sobrevivência Urbana), e nos dias 10 e 16 de outubro, na Redenção (espetáculo A piscina). Os horários não são divulgados previamente para evitar aglomerações.