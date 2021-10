Três escritores da novíssima literatura portuguesa são atração da Feira de Canoas

A 37ª edição da Feira do Livro de Canoas, que ocorre em formato híbrido até 12 de outubro, está com uma intensa programação reunindo mais de 90 autores e 80 atividades, todas gratuitas. Um dos destaques da edição é a participação de três escritores da novíssima literatura portuguesa: Afonso Reis Cabral, Alexandra Lucas Coelho e Isabela Figueiredo. Escritas do Fim do Mundo ocorre nesta quarta-feira (6), às 20h, com transmissão ao vivo no Auditório Diana e Mário Corso - Praça da Bandeira e no YouTube da feira.

Segundo Luciano Alabarse, curador do evento, imperdível é a palavra mais adequada para esse encontro: "Os três escritores portugueses escalados pela Feira do Livro de Canoas são excepcionais. Suas obras merecem toda a atenção do público e dos amantes de literatura. Com mediação do professor Paulo Ricardo, da PUC, será um encontro histórico".