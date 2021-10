Iacen e Casa de Cultura Mário Quintana realizam oficinas e debates sobre dança no Estado

Segue até dia 16 de outubro a série de debates e oficinas do projeto (Re)existir na Dança, que tem como objetivo traçar um diagnóstico do setor, fazendo um levantamento de artistas e profissionais da área em território gaúcho e fora dele. A programação iniciou nesta terça-feira (5), e conta com encontros virtuais para investigar possibilidades e novos olhares que possam contribuir com o setor na atualidade.

Ao todo, 40 profissionais da dança participam do encontro, incluindo palestrantes, mediadores, e professores. A semana de oficinas gratuitas será aberta com dança contemporânea, oferecida pela bailarina e coreógrafa Eva Shul. Ao longo do projeto, outros profissionais diversos do universo da dança também ministrarão oficinas, todas no modo presencial, em espaços da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), com transmissão ao vivo pelo facebook, conectando as escolas e instituições que tenham interesse em participar em tempo real.

Ainda podem ser feitas as inscrições, tanto para o eixo virtual quanto para o presencial. Para isso, é preciso acessar o link disponível na biografia do Instagram do Ieacen (@ieacenrs).

Os encontros online não possuem limite de participantes. Já as oficinas presenciais, que seguirão todos os protocolos de segurança, têm o limite de 20 pessoas por turma.