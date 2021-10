Semifinal do 'The masked singer Brasil' acontece nesta terça-feira

Depois de sete semanas de puro mistério e apresentações incríveis, o reality musical The masked singer Brasil, que começou com 12 personagens mascarados, chega à semifinal nesta terça-feira (5), com cinco classificados. O programa, que vai ao ar depois da novela Império, mostra a difícil missão dos jurados e do público de escolher apenas quatro finalistas entre a Arara, o Unicórnio, o Monstro, o Jacaré e a Gata Espelhada.