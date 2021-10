Repertório em tempo real no show 'Bife Simples & as guarnições mais preza'

Um show no qual as canções vão sendo inventadas ali mesmo, ao vivo, diante da plateia - e que acaba, ao mesmo tempo, sendo espaço de celebração de aniversário do idealizador do projeto. Quem for ao Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (7), às 21h, terá a chance de ver esse conceito diante de seus próprios olhos com o Bife Simples, projeto autoral do cantor e compositor Carlinhos Carneiro.