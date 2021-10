Canal Curta! celebra aniversários de John Lennon e Mário de Andrade

Os fãs de John Lennon e Mário de Andrade já podem comemorar a chegada de outubro. O canal Curta! exibe nesta semana obras em homenagens aos dois grandes nomes da música e da literatura. Nesta segunda-feira (4) é a vez do longa John Lennon: Imagine - o filme. Estrelado e dirigido pelo próprio artista ao lado da esposa Yoko Ono, a produção vai ao ar às 22h30min como forma de celebração do seu aniversário, que aconteceria no próximo dia 9.

A obra acompanha marido e mulher na época do lançamento do disco Imagine e leva como trilha sonora as músicas do próprio disco, sem narração ou enredo, usando apenas apenas imagens de arquivo para ilustrar as melodias. Entre os destaques, estão cenas como John vestindo um uniforme militar para ilustrar a canção I don’t wanna be a soldier.

Além disso, o casal joga sinuca aos embalos de How do you sleep? - escrita em tom provocação a Paul McCartney - e curtem juntos um passeio de barco durante Jealous guy. O filme conta ainda com as participações especiais do guitarrista e ex-companheiro de banda George Harrison, além de Fred Astaire, ator e dançarino.

Na quinta-feira (7), às 22h30min, o canal Curta exibe a obra Por onde anda Macunaíma? em homenagem ao aniversário de Mário Andrade, também nascido em 9 de outubro. O filme faz um resgate histórico e cultural daquele que é o personagem ficcional mais identificado com o jeito brasileiro de ser.

Misturando linguagem documental e ficcional, e com depoimentos em português, alemão, espanhol, macuxi e taurepang, o filme aborda as muitas encarnações desse personagem que já nasce múltiplo e segue contemporâneo.