Exposição sobre virtudes teológicas tem abertura nesta quinta-feira

O Centro Histórico-Cultural (CHC) da Santa Casa (Independência, 75) recebe nesta quinta-feira (7) a exposição Esperança e fé, da artista visual Claudia Cabeda. A mostra, inspirada nos sentimentos das estátuas do Hospital São Francisco, pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h, até o dia 20 de novembro na Sala de Múltiplos.

Simbolizando as virtudes teológicas da fé e da esperança, a artista ressalta que é possível imaginar o universo de palavras e pensamentos que ressoam pelo ambiente ao entrar no local da exposição. A Esperança, com a expressão confiante em seu rosto, é representada pela âncora que leva em uma das mãos. Já a Fé representa a crença em Deus com uma alegoria cristã representada pela cruz.

Claudia explica ainda que a mostra possui um fio condutor que perpassa por todos os trabalhos expostos: um semblante confiante, quase altivo, representado de diferentes modos, simbolizando a segurança e a certeza de que os desejos e anseios serão atendidos.