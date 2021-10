Instituto Ling inaugura mostra com obras do porto-alegrense Mauro Fuke

A partir deste mês, o público terá de apresentar um comprovante de vacinação para participar das atividades presenciais do Instituto Ling (João Caetano, 440), que inaugura nesta terça-feira (5), às 19h, a exposição O rio, a nuvem, o arquipélago e a árvore, do artista gaúcho Mauro Fuke. Os frequentadores podem fornecer a caderneta ou cartão de imunização ou o comprovante de vacinação oficial, que pode ser obtido no aplicativo Conecte SUS.

Com curadoria de Neiva Bohns, as obras do porto-alegrense ficarão expostas até 30 de dezembro, com visitação gratuita, de segunda-feira a sábado, das 10h30min às 20h. Há ainda a possibilidade de visitas com mediação nas sextas-feiras e sábados, às 16h e 18h, com agendamento gratuito no site do centro cultural.

Nesta seleção, as esculturas em madeira são traduções exclusivas que o artista fez de elementos da natureza, entre 2017 e 2021. Na abertura, ocorre um bate-papo entre o artista, a curadora e o público em formato híbrido. As vagas para o formato presencial já esgotaram, mas ainda é possível acompanhar a transmissão online, mediante inscrição prévia e sem custo em www.institutoling.org.br

Além das esculturas de Fuke, a mostra conta com um vídeo-conceito mostrando a rotina do artista em seu estúdio, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Intitulada Gesto invisível, a produção assinada por Caio Amon foi filmada em setembro deste ano, acompanhando um dia de trabalho do escultor e seus processos de concepção e construção das obras.