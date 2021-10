Dona Conceição volta aos palcos com o espetáculo 'Amor e água'

Viajando pela cultura, ancestralidade e contemporaneidade do homem negro, Dona Conceição apresenta nesta quinta-feira (7), às 20h, um espetáculo que celebra a arte e a diversidade. O show inédito Amor e água, originário do álbum de mesmo nome lançado no início deste ano, acontece de maneira híbrida no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75), com transmissão simultânea pelas plataformas digitais.

Os ingressos para acompanhar a apresentação presencialmente estão à venda no Sympla pelos valores de R$ 25,00 (meia-entrada) R$ 50,00 (inteira). Os bilhetes para a exibição virtual podem ser adquiridos através do mesmo site em duas diferentes categorias: R$ 10,00 (ingresso tradicional) e R$ 50,00 (ingresso A arte não pode parar).

Cantor, percussionista, compositor e poeta, John Conceição, conhecido artisticamente como Dona Conceição , é um dos grandes nomes do Rio Grande do Sul no cenário musical atual. Criado no município de Alvorada, ele carrega no sangue o amor pela música e pelos ritmos. "Fui musicalizado dentro de casa. Minha família é de religião de matriz africana, então o canto e a dança sempre estiveram presentes no nosso ambiente. Essas referências me fizeram ter uma grande afinidade pelo som e pelo instrumento, em especial pelos tambores", conta.

Assim como grande parte dos artistas vindos da periferia, participou ainda criança de projetos sociais que, mais tarde, lhe renderam bolsas de estudos em outras instituições de ensino musical como o Observatório de Música da Ospa. Além de frequentar as entidades como aprendiz, também tomou frente de uma iniciativa encerrada pelo governo junto com um grupo de amigos, passando então a lecionar com os instrumentos abandonados no local. "Gosto de separar minha trajetória em etapas. Iniciei como aluno e me transformei em educador para virar o artista que sou hoje."

Trabalhando em um dos estados mais racistas do Brasil, Conceição vê na arte a possibilidade de sensibilizar, criticar, anunciar e, principalmente, denunciar todo o preconceito enraizado na população. "Sinto que temos aqui outros grandes artistas que vieram antes de mim e já pavimentaram a estrada para que eu pudesse passar por tudo isso de uma maneira mais serena e tranquila. O meu trabalho agora é também conseguir ser essa pessoa para as próximas gerações que estão por vir", reflete.

Lançado em ano de Iemanjá, Amor e água surge como forma de representar a transformação e elucidar a importância do afeto para que possamos manter vivo o sentimento de esperança. Partindo de elementos físicos, Conceição encontrou no mar e no líquido a força que buscava para atingir a subjetividade e abstração na construção de seu novo espetáculo. "Converso e respeito muito a minha cultura e a minha tradição, mas gosto de sempre olhar para o futuro em busca de traços de contemporaneidade. Minha música é uma fusão do tradicional com o novo, caracterizando uma pluralidade estética."

O show que acontece nesta quinta-feira (7) já estava nos seus planos há um bom tempo, mas foi através do Edital de Ocupação do CHC Santa Casa que a ideia finalmente se tornou realidade. "Busquei músicas inéditas e releituras para apresentar ao público em uma performance cheia de movimento e com composições capazes de fazer chorar, se emocionar, sorrir e querer estar por perto de quem se gosta", explica.

Além da banda de apoio, sete convidados participam da apresentação: Stefania Johnson, Isac Costa, Bruno Amaral, Luís Ferreira, Cristian Bandeira, Aretha Lima e ZillaDxg. "Tenho a felicidade de sempre ter ao meu lado pessoas de muita qualidade ética e profissional. Acredito que na arte sempre devemos abraçar aquilo que é novo e quem está começando carreira para, então, termos comunhão como um todo. Isso é fundamental na vida de todo ser humano, independente da esfera."

O evento marca sua volta aos palcos após a pandemia: "Depois de tanto tempo longe, o nervosismo bate e fica redobrado. Mas o resultado final está muito bonito e estou confiante. O clima entre o pessoal é de saudade, e isso é muito bom. É ótimo estar com pessoas que nos amam e que acreditam no nosso trabalho. Esse retorno significa esperança. Não só da volta dos shows em si, mas também a volta de um público feliz e contente".