Ítala Nandi participa do programa 'Conversa com Bial' nesta segunda-feira

Carregando uma vasta carreira no teatro, na TV e no cinema brasileiro, a atriz, escritora, diretora e produtora teatral Ítala Nandi é a convidada desta segunda-feira (4) no Conversa com Bial. A artista de quase 80 anos já atuou em mais de 30 peças de teatro e 20 filmes, além de ter estado presente na primeira montagem de O rei da vela, escrita por Oswald de Andrade. Seu encontro com Pedro Bial vai ao ar na TV Globo depois da exibição do Jornal da Globo.

Entre as muitas histórias contadas no programa, Ítala relembra um fato curioso sobre seu nascimento e relata momentos emblemáticos de sua carreira artística, como a vez em que protagonizou o primeiro nu frontal no teatro brasileiro. “A decisão [de ficar totalmente nua] foi minha (...) Eu, na minha jovem ignorância, não tinha a menor ideia de que estaria fazendo o primeiro nu frontal do teatro brasileiro.”

Prestes a completar oito décadas de vida, ela conta ainda que planeja novas apresentações no teatro, que tem a expectativa de fazer uma novela e que tem o desejo de dar continuidade no seu trabalho na Escola Superior Sul-Americana de Cinema e Televisão do Estado do Paraná.