Milene Aliverti apresenta 'Desafios da pandemia' na Sala da Música do Multipalco

Com obras de Johann Sebastian e Bach, um dos mais importantes músicos eruditos da história, o Musical Évora recebe nesta quarta-feira (6), às 12h30min, a violoncelista Milene Aliverti. A convidada é professora do departamento de música da Ufrgs, além de participar como principal violoncelo na Orquestra do Theatro São Pedro.

Com entrada gratuita e respeitando todos os protocolos de segurança, o programa, intitulado Desafios da pandemia, recebe a performance com limite de público restrito a 50 lugares na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº - Centro Histórico). Para melhor organização, haverá distribuição de senhas a partir das 12h.

Milene Aliverti ainda é coordenadora dos Encontros de Violoncelo do Rio Grande do Sul, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos desse instrumento, por meio de intercâmbio com diversos professores ao redor do mundo. Ela também atua como solista e camerista em diversas formações, apresentando-se por todo país e no exterior.

É integrante do duo Hispano-brasileiro de violoncelos, juntamente com a professora espanhola Nuria Muntañola, que é professora no conservatório Victoria de Los Angeles em Madrid. Com a professora Nuria, vem se apresentando em diversos países e ministrando cursos na Espanha. A violoncelista se apresentou como solista juntamente com a Orquestra Theatro São Pedro por diversas vezes.