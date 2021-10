Mostra universitária de teatro virtual tem novidade a partir desta quarta-feira

Promovida pelo Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs, a 19ª edição da Mostra Anual Universitária de Teatro: Teatro, Pesquisa e Extensão (TPE) 2021 recebe em outubro a peça infantil de teatro virtual Invenção amalucada. A produção será transmitida ao vivo em todas as quartas-feiras do mês, às 12h30min e às 19h30min.

Com direção de Guadalupe Casal, a obra apresenta três amigas curiosas que decidem embarcar em uma aventura maluca dentro do corpo humano. Ao inventar a fabulosa fórmula encolhedora, Aziza, Lili e Mari buscam descobrir através da ciência se há evidências que comprovem grandes diferenças entre os meninos e as meninas.

Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. Eles são liberados nas sextas-feiras anteriores às sessões, às 12h30min, e ficam disponíveis até uma hora antes de cada exibição. O link de acesso é enviado por e-mail. Mais informações nas redes sociais do TPE.