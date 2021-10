Indústria criativa é pauta de evento do Itaú Cultural e Ufrgs

Reunindo convidados de diferentes nacionalidades, o Observatório Itaú Cultural, a Unesco e a Ufrgs realizam nesta semana o Seminário Internacional Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. A programação, que começa nesta quarta-feira (6) e se estende até sexta-feira (8), aborda temáticas como cultura, desenvolvimento sustentável, indicadores, cidades criativas e indústrias emergentes.

A abertura do evento acontece às 9h, com a conferência Cultura como eixo necessário do desenvolvimento sustentável da retomada. Participam da atividade Eduardo Saron, Marlova Jovchelovitch Noleto, Ernesto Ottone, André Cunha e Jader Rosa (mediador). Na sequência, às 10h40min, acontece a mesa Panorama - quais indicadores são necessários para incluir a cultura na agenda político econômica?.

Nos outros dias, o seminário traz ainda painéis, workshops e apresentações de trabalhos relacionados com a temática. As atividades serão transmitidas pelo site www.itaucultural.org.br e pelo canal de YouTube do Itaú Cultural. As apresentações das pesquisas selecionadas em chamada aberta, por outro lado, serão exibidas pelo canal da Ufrgs no YouTube.