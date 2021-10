TV Globo exibe programa especial sobre a terceira idade

Em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a TV Globo apresenta um especial que conta a história de personagens que fazem parte do grupo da terceira idade. Falas da vida, que vai ao ar nesta sexta-feira (1), depois da exibição da novela Império, promove um bate-papo informal com os idosos, além de mostrar cenas de suas rotinas e depoimentos de amigos e familiares.

Das convidadas, três delas são mulheres que, apesar de terem histórias de vida bem diferentes, se encontram em dois pontos importantes: independência e trabalho.

Albertina Silva Rocha, mais conhecida como Bebel, divide a casa e a renda com o filho, a nora, três netos e um bisneto. Em Barreirinhas (Maranhão), onde mora, atuou a vida inteira como professora. Próxima de se aposentar, prestou concurso público para a área de Saúde e continuou trabalhando por muitos anos, tornando-se uma figura central no apoio às necessidades do seu povoado.

Há 20 anos, depois de uma separação difícil, a carioca Gracinda, viu sua vida mudar drasticamente tendo que lutar contra depressão. Hoje, se orgulha de ter conquistado há poucos anos o terceiro lugar no concurso Miss Jacarepaguá. Modelo na terceira idade, ela também complementa sua renda trabalhando como faxineira.

A mineira Regina Maria Leite Pereira viveu situações completamente diferentes de Gracinda e Bebel, mas é igualmente grata ao trabalho. Ela é a terceira de 15 irmãos e sempre ajudou os pais nos cuidados com os menores. Hoje casada e com três filhos já adultos e independentes, ela cuida da sogra doente e trabalha vendendo óleos essenciais

Zezé Motta, que conduz a produção, também depõe e analisa a passagem do tempo em sua própria vida. Com 77 anos de idade ela atua como artista, cantora, locutora, apresentadora e vice-presidente do Retiro dos Artistas. “São personagens marcantes, que trazem empoderamento, encorajamento, são pessoas que resistem. Será uma lição pra vida de todo mundo”, celebra.