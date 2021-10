Ações especiais fazem parte da comemoração dos 25 anos da GloboNews

Próxima de celebrar os 25 anos de estreia na televisão brasileira, a GloboNews lança um especial que revisita os momentos mais importantes da trajetória do canal. A partir desta segunda-feira (4), às 23h, será exibida a série documental Nunca desliga. Em 10 episódios, transmitidos de segunda a sexta-feira, a produção aborda temas relevantes da sociedade e relembra os principais fatos e coberturas das duas últimas décadas e meia.

Na estreia do programa, o jornalista Fernando Gabeira comanda o especial e mergulha nos acontecimentos marcantes do cenário político nacional e internacional. Através de imagens em destaque no telão do estúdio, ele percorre durante 50 minutos tudo de relevante sobre o tema. Cada edição, abordando diferentes temáticas, será conduzida por um apresentador.

Míriam Leitão e Flávia Oliveira debatem economia; André Trigueiro fala de meio ambiente; Marcelo Cosme propõe um papo sobre diversidade; Leilane Neubarth trata sobre cultura; Erick Bang, Cecilia Flesch e Lilian Ribeiro se aprofundam na ciência; saúde é com a jornalista Christiane Pelajo; Marcelo Lins e Leila Sterenberg comentam sobre o cenário internacional; e a edição sobre o futuro é com Aline Midlej.

No último episódio, exibido no dia 15 de outubro, Maria Beltrão comanda uma retrospectiva em forma de homenagem aos 25 anos da GloboNews. Além de revisitar assuntos atuais e relevantes, o especial apresenta personagens de cada uma das áreas discutidas que fizeram ou fazem parte da história.