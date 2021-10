'Ginete do século', Vilson Souza tem sua trajetória registrada em livro

Poucos nomes, na história do Rio Grande do Sul, sintetizaram a simbiose entre homem e cavalo de forma tão definidora para o imaginário de nosso Estado quanto Vilson Charlat de Souza. Primeiro campeão do Freio de Ouro e um dos maiores vencedores da prova, o "Ginete do século" revolucionou a doma e transformou a Raça Crioula, ajudando a profissionalizar a atividade e deixando um legado festejado em todos os cantos do Rio Grande e além.

Alvo de muitas e justas homenagens em vida, o ginete, que faleceu no final do ano passado, agora é eterno também em livro. Escrito por Renato Dalto, Coração de cavaleiro - a arte de Vilson Souza conta com curadoria de Pablo Souza, neto do retratado, e reúne uma série de histórias, fotos e testemunhos. O lançamento oficial da obra acontece neste sábado (2), às 20h, durante a final da 39ª edição do Freio de Ouro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A cerimônia será no restaurante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC) instalado no local, restrito a autoridades e expositores - mas será possível acompanhar o lançamento, ao vivo, pelo Canal Cavalo Crioulo no YouTube