Casa de Teatro de Porto Alegre apresenta nova produção nesta sexta-feira

Nova produção da Casa de Teatro de Porto Alegre é apresentada de forma virtual a partir desta sexta-feira (1) pela plataforma digital EntreAtos, ficando em cartaz até o dia 10 de outubro. A montagem, chamada V. (ou a uma hora de trem de Londres), é resultado do trabalho de conclusão do Curso de Formação de Atores de 2021 da instituição.

A obra corresponde a uma investigação sobre a obra e as pesquisas biográficas da autora Virginia Woolf, reunindo um elenco de 10 atrizes e atores dirigidos por Carlota Albuquerque, Everton Rodrigues e Larissa Sanguiné. Em uma analogia entre escrita e criação cênica, apresentam-se videoperformances a respeito das personagens do último livro publicado pela escritora.

O resultado do trabalho é uma visão poética e singular sobre as percepções de cada um dos artistas envolvidos no processo. Os ingressos para conferir o espetáculo estão disponíveis no site dae, depois de concluída a compra, o espectador pode acessar o material durante 24 horas.