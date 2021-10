Paulinho Mixaria faz dois shows no Teatro do Bourbon Country

Encantando o público com sua simplicidade e versatilidade, o humorista Paulinho Mixaria realiza dois espetáculos no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). As apresentações acontecem em dois finais de semana, neste sábado (2) e no dia 9 de outubro, sempre às 21h.

Em cena, o artista conta histórias utilizando situações vividas com sua própria família, levando a plateia a se identificar imediatamente com o enredo apresentado. Com muito improviso e humor inteligente, Paulinho prende seus bordões na mente do público sem utilizar palavrões, apelação e nada de conotação sexual ou palavras fúteis durante o show.

Já são, ao todo, 27 anos de muita estrada, experiências e gargalhadas conquistadas ao redor do Brasil. “Fazer humor onde crianças e adultos possam se divertir juntos é gratificante demais”, diz ele.