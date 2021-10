Galeria Duque homenageia os 60 anos de Atelier Livre com mostra coletiva

A Galeria e Espaço Cultural Duque (Duque de Caxias, 649) abre neste sábado (2), a partir das 11h, uma exposição que homenageia os 60 anos de Atelier Livre. Em 1961, a partir de curso no ano anterior ministrado por Iberê Camargo, a escola foi criada pela prefeitura de Porto Alegre para propiciar um novo espaço de aprendizado artístico, uma experiência coletiva, livre, sem finalidade de obtenção de diploma ou assemelhados.

Sob curadoria de Daisy Viola e José Francisco Alves, a mostra coletiva vai até 20 de novembro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e sábados, das 11h às 17h. O evento integra as ações de comemoração pelos nove anos da Galeria Duque, que serão celebrados em novembro.

A exposição apresentar obra de artistas que fizeram parte da história dos primeiros anos do Atelier, na década de 1960 até os anos 1990, com trabalhos que integram o acervo da Galeria Duque, selecionados a partir da curadoria de José Francisco Alves. Essa parte, que ocupa os dois primeiros andares da galeria, destaca obras de grandes nomes como Xico Stockinger, Vasco Prado, Danúbio Gonçalves, Iberê Camargo, MaglianI, Zoravia Bettiol, Ado Malagoli, Alice Soares, Enio Lippmann, Henrique Fuhro, Paulo Peres, Paulo Porcella e muitos outros que fizeram parte dessa história.





No terceiro andar, a mostra apresenta a produção das gerações mais recentes do Atelier Livre, a partir de 1991, demonstrando o vigor das jovens produções e a busca pela profissionalização. “No quarto andar, faremos uma homenagem ao artista e professor Wilson Cavalcanti, o Cava. Essa será uma exposição só de alunos dele, um artista que atravessou toda a história do Atelier, tendo iniciado como aluno lá no comecinho do espaço e se aposentado como professor há poucos meses”, conta Daisy.





O terceiro e o quarto andar serão ocupados por essa nova geração de artistas e grupos que fazem e continuaM fazendo parte da história do Atelier Livre: Adma Corá, Adriano Mayer, Aglae Freitas, Ana Alvares Tita, Antônio Sobral, Carmen Lúcia Nieder (Tuche), Daniele Almirom, Denise Haesbaert, Dirnei Prates, Edemir Wandescheer, Elisa Troglio Fróes, Graça Craidy, Isabel Ferreira, Jonas Figur, José Kanan, Luciano Machado, Luck Herbert, Lúcio Spier, Marcelo Monteiro, Maria Nazaré Melo, Milton Caselani, Rairaa Noal, Raquel Fontoura, Ricardo Aguiar, Ricardo Olszewski, Rosane Morais, Rogério Livi, Rogério Maduré, Solange Stangler, Tereza Albano e Zeca Albuquerque, além do Grupo Gralha Azul (Mara Caruso), e da Confraria da Pedra (Francisco Alves).

Também haverá uma intervenção na fachada central com os barquinhos de papel do Roberto Freitas.

“O Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, denominado 'Xico Stockinger' em 2012, em reconhecimento a um dos seus fundadores e seu primeiro diretor, passou nessas seis décadas por altos e baixos, quatro sedes, abundância e carência de recursos públicos, maior ou menor reconhecimento por parte das autoridades municipais, mas segue em atividade, apesar das dificuldades, da pandemia e dos novos desafios. Esta exposição é um exemplo de parte de seu legado; é o momento de homenagearmos os seus 60 anos, que não poderiam deixar de ser celebrados”, destaca o curador José Francisco Alves.