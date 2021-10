Artista paulista abre duas exposições na Fundação Iberê neste sábado

Além das 70 obras de Lugar sem lugar, a primeira individual do paulista Lucas Arruda a ser realizada no Brasil, ele e a curadora Lilian Tone selecionaram 49 trabalhos de Iberê Camargo para serem exibidos, a partir deste sábado (2), na Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000). Pela primeira vez, também, será conhecido todo o conjunto de pinturas de Tudo te é falso e inútil.

Sympla As exposições inauguram às 14h deste sábado (2) e seguem em cartaz até 16 de janeiro. A visitação ocorre de sexta-feira a domingo, das 14h às 18h. Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 40,00 pelo

Aos 38 anos, Arruda é um dos nomes mais importantes da arte contemporânea internacional, com exposições realizadas na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Sua obra consta em coleções dos mais importantes museus do mundo: Tate Modern, Solomon R. Guggenheim Museum, Fondation Beyeler, Centre Georges Pompidou, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Stedelijk Museum Amsterdam, Kunstmuseum Den Haag, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Moderna Museet e ICA Miami.

Já Lilian Tone é curadora independente que, até recentemente, integrava o Departamento de Pintura e Escultura do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).