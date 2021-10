Projeto de residência artística em São Paulo recebe montagem gaúcha

Espetáculo que retrata a vida de um personagem soropositivo é selecionado para residência artística em São Paulo. A obra Sobrevida, que marca a estreia do gaúcho Jaques Machado na direção e na dramaturgia, é o primeiro trabalho do Rio Grande do Sul a ser selecionado para o projeto. Nesta sexta-feira (1), os dois atores e a direção embarcam para a apresentação da mostra inicial de processo de criação no Teatro Décio de Almeida Prado no Centro Cultural da Diversidade de SP.

A estreia da montagem faz parte da programação do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que acontece entre os dias de 10 a 21 de novembro, com apresentação presencial e virtual. O enredo da obra promove um passeio através das memórias e angústias de um homem que revela o diagnóstico positivo para HIV.

Lincoln Camargo e Xandre Martinelli são os responsáveis por interpretar o personagem em diferentes momentos da vida. No coletivo de artistas que integram o projeto estão ainda a atriz e bailarina Angela Spiazzi, que fica com a direção de movimento e corpo do espetáculo, e Ricardo Vivian na iluminação cênica e Rodrigo Shalako na cenografia.

“Estrear a primeira peça que escrevo e dirijo em São Paulo é um sonho que eu não sabia que tinha, ainda mais, podendo falar sobre um tema que ainda é um tabu na sociedade. Quem leva uma vida soropositiva normalmente não fala sobre isso, por medo do preconceito e do estigma imposto na sociedade. Falar é libertador!”, destaca Jaques.