Espetáculo Gordura Trans é atração no Bar Ocidente

projeto Espaçonave, da Cia. Teatrofídico Estrelado pelo ator Heinz Limaverde, o pocket show Gordura Trans é a segunda atração do, e terá sua última apresentação da temporada no Bar Ocidente nesta sexta-feira (1), com início às 21h.

Criado por Limaverde em 2008, por conta das atividades de aniversário do Grupo Depósito de Teatro, o espetáculo reúne os mais variados tipos cômicos. Abordando temáticas sobre comportamento e cultura gay, o encontro entre público e artistas promete muito improviso e a alegria.

Desde sua estreia, há 23 anos, Gordura Trans já passou por diversos teatros, bares, casas noturnas, e cidades de alguns estados brasileiros. Acompanhado de artistas convidados, o ator assume o papel de mestre de cerimônias conduzindo o público por números de teatro de revista, música, poesia, dublagens, anarquia e muito humor.

No decorrer do espetáculo, Limaverde cita grandes pensadores ou até gurus de nomes imaginários, canta pérolas do cancioneiro brega popular brasileiro, dubla clássicos e interage com o público. Na edição preparada para o projeto da Cia. Teatrofídico (que ocupa as noites de sextas-feiras do Bar Ocidente desde o início de setembro), dirigido por Eduardo Kraemer, o pocket show conta com a participação do ator Renato Del Campão.

Idealizado por Kraemer e Del Campão, o projeto Espaçonave, que já contou com apresentações de Valéria Barcelos, em Maremoto, segue durante os meses de outubro e novembro, com mais atrações. Na programação estão previstos ainda o show musical Para todo mal: a cura, com Daniel Debiagi; e a performance Livre, estrelada por Madblush.