Escritor gaúcho Luiz Coronel concorre à vaga na Academia Brasileira de Letras

Cidadão emérito das cidades de Porto Alegre e Piratini, o escritor, compositor, advogado e publicitário Luiz Coronel, aos 83 anos, está oficialmente na disputa pela cadeira de número 39 da Academia Brasileira de Letras (ABL), vazia desde o falecimento de Marco Maciel, em junho deste ano. A confirmação da candidatura foi comunicada ao gaúcho na tarde desta quinta-feira (30).

Com mais de 70 obras publicadas, o poeta natural de Bagé já recebeu prêmios literários em países como Espanha e México, além de ter trabalhos traduzidos para o inglês e alemão. Entre suas principais publicações, destacam-se Os cavalos do tempo, Baile de máscaras, Pirâmide noturna, Mundaréu e Retirantes do sul.

As sugestões do seu nome para a vaga remanescente surgiram inicialmente através de indicações da Universidade da Região da Campanha (Urcamp) e de nomes de políticos como os ex-governadores Germano Rigotto, Olívio Dutra, Pedro Simon e Miguel Rossetto. A partir dessas moções, a ABL solicitou a Coronel que enviasse uma carta expressando seu desejo de concorrer à cadeira, além de materiais que compõem sua bibliografia e contam sua trajetória dentro da literatura.

As eleições para a escolha do novo imortal da Academia Brasileira de Letras acontecem no mês de novembro, sendo a primeira votação no dia 4 e, as outras, cada uma em uma semana seguinte. Neste meio tempo, enquanto os demais concorrentes também fazem campanha, Coronel busca o apoio de mais instituições estaduais como a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e a Academia Rio-Grandense de Letras.