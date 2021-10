Exposição com narrativa visual híbrida abre em Porto Alegre nesta terça-feira

Na mostra, os dois artistas visuais transitam entre diferentes linguagens para apresentar uma proposta híbrida. A figura do pássaro (uma fragata, registrada na Praia do Rosa) sugere uma narrativa visual que aproxima a fotografia de Bebeto ao desenho de Antônio em um mesmo suporte.

Com curadoria de José Francisco Alves, Linha de voo pode ser conferida gratuitamente de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h. Com inscrição prévia pelo link da bio do Instagram @cccev_cultura , as visitas também podem ser acompanhadas por mediadores da instituição (de terça a sábado, às 14h e 16h) ou pelos próprios artistas/curador (sextas-feiras, às 16h).