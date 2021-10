Cleonice Bourscheid lança livro de poemas sobre comunidade indígena

Redespertando o leitor para suas origens, a escritora Cleonice Bourscheid lança hoje, às 16h, Ave, Tekohá (Editora Ardotempo, 96 págs., R$ 60,00), com imagens do fotógrafo Aristóteles Bourscheid e edição de Alfredo Aquino. O evento de lançamento acontece no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro s/nº), junto com a abertura da exposição itinerante de fotografias, poemas e arte Guarani que ficará em cartaz no local durante todo o mês.