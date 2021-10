Mês das crianças tem programação especial na TV Rá Tim Bum

A partir deste sábado (2), em celebração ao mês das crianças, a programação da TV Rá Tim Bum exibe uma série de novidades para a meninada. Além de desenhos infantis clássicos, duas produções próprias dirigidas por Wern Gert Seewald irão estrear no canal.

Na primeira delas, chamada Brincadeiras de rua, as crianças se divertem com os bonecos Rá, Tim, Bum e É Hora. Juntos, eles se encontram em parques e ruas do bairro para mostrar brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega e queimada. A segunda, intitulada Poesia animada, traz poemas de Carol Ribeiro por meio de divertidas interpretações lúdicas, despojadas e multissensoriais.

Desenhos tradicionais também aparecem para compor a programação. Em nova versão, Cocoricó na cidade ganha cores mais vivas e brilhantes, além de um som mais claro e envolvente. O programa irá ao ar nos sábado e domingos, às 6h, com exibição alternativa aos sábados a partir da 1h.

A segunda temporada de Peixonauta também chega à TV Rá Tim Bum. Com um traje especial que permite com ele consiga voar e respirar fora da água, as aventuras do agente secreto vão ao ar de segunda a sexta, às 12h40min, e sábados e domingos, às 13h10min e 18h.

Estão ainda na programação a série em animação Lala, que traz temáticas como amizade, educação, alimentação e família, e ZooParky, que apresenta canções sobre os animais com conteúdos educativos.