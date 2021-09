Iecine abre inscrições para curso 'Tópicos em História da Arte no Rio Grande do Sul'

Com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) lançam nesta segunda-feira (4) o curso Tópicos em história da arte no Rio Grande do Sul. O projeto, que se estende até o dia 27 de dezembro, engloba 12 encontros virtuais, que acontecem sempre nas segundas-feiras, das 19h às 21h30min, com a participação de diversos convidados especialistas nas temáticas abordadas.

O curso é coordenado pelos professores e pesquisadores Paula Ramos e Paulo Gomes, do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs. A iniciativa integra o Avançar na cultura, projeto executado por meio da Sedac que investirá R$ 76,1 milhões no setor até 2022 com o objetivo de incentivar e impulsionar a área.

As atividades desenvolvidas no curso buscam apresentar um panorama da história da arte no Estado desde a experiência jesuítico-guarani até a contemporaneidade. Além disso, exibem, contextualizam e analisam projetos e obras icônicas a partir de uma abordagem social, formal e simbólica. As expressões artísticas tradicionais não serão as únicas abordadas, dando espaço para a arte pública, decoração de fachadas, fotografia, ilustração e arte cemiterial.

“O curso integra o programa Revelando o Rio Grande e busca oferecer repertório para artistas e realizadores a partir do Estado. Esse é um passo importante para o Instituto Estadual de Cinema que, através do imaginário visual, pretende ofertar fundamentos e bases estéticas para quem faz audiovisual no RS e público em geral”, destaca o diretor do Iecine, Zeca Brito.