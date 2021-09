Maestro suíço participa de concerto da Ospa neste sábado

Uhuu Percorrendo diferentes nacionalidades, culturas e estilos que foram eternizados na história da música, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe neste sábado (2), às 17h, o maestro suíco Nicolas Rauss. As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (30) às 12h e seguem até sexta (1), às 11h59min, na plataforma. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

No espetáculo, os músicos interpretam uma obra do compositor chileno Enrique Soro. Para a ocasião, o maestro orquestrou e uniu três peças para piano em uma mesma partitura intitulada Estudio Fantástico y Dos Nocturnos. Além disso, a apresentação também celebra o repertório de Camille Saint-Saëns com Concerto nº 2 para Piano e Orquestra, que será executado em piano pela solista Olinda Allessandrini.

O desfecho da performance fica a cargo do tcheco Bohuslav Martinu, cujas obras ainda são pouco executadas. O compositor aperfeiçoou seus estudos na França e se mudou para os Estados Unidos após a invasão nazista, na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, já em solo americano, escreveu a Sinfonietta La Jolla, obra que será interpretada pela Ospa neste sábado.