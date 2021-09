Globo cancela 'Malhação' após 27 anos no ar

Uma novela adolescente que ficou quase três décadas no ar vai sair de cena. A TV Globo decidiu cancelar Malhação após 27 temporadas. Em 1995, Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina desenvolveram o seriado baseado no livro de Confissões de Adolescente, que alcançou grande sucesso na época também com uma série que passava na TV Cultura.