A partir desta quarta-feira, galeria realiza 2ª Feira de Arte - Acervo Gravura

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) abre nesta quarta-feira (29), às 10h, a 2ª Feira de Arte - Acervo Gravura. Diversas obras de artistas consagrados - entre gravuras, pinturas e esculturas - estarão à venda com 20% a 50% de desconto.

Dentre os artistas do acervo, estão Ado Malagoli, Alice Brueggemann, Alice Soares, Britto Velho, Clara Pechansky, Eduardo Vieira da Cunha, Gustavo Nakle, Gutierrez, Henrique Radomsky, Marco Santaniello, Paulina Eizirik, Pedro Weingartner, Petrucci, Soriano, Thomas Ianelli, Xico Stockinger e Zoravia Bettiol. Oportunidade única para adquirir obras de artistas famosos com descontos especiais, a última edição da Feira foi realizada em 2019. A galerista Regina Galbinski Teitelbaum explica: “Não costumamos fazer esse tipo de feira com muita frequência. Neste momento de retomada, estamos incentivando os clientes a valorizarem seus espaços com mais arte, deixando os ambientes mais aconchegantes”.

A visitação segue até dia 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min. As obras poderão ser adquiridas presencialmente, através do site www.gravuragaleria.com.br na aba Compre On-line ou pelos telefones e WhatsApp (51) 3333-1946, (51) 99718-9258 e (51) 99666-3972.