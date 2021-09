Mostra EliteDesign apresenta réplica de peça do italiano Gaetano Pesce

Está em exposição na Mostra EliteDesign, no Clube de Regatas Guaíba (João Moreira Maciel, 470), em Porto Alegre, uma réplica da poltrona UP, do designer italiano Gaetano Pesce. A visitação do evento ocorre de terça-feira a sexta-feira, das 14h às 21h, e nos fins de semana, das 12h às 21h, até 7 de novembro, com ingressos a R$ 20,00 (meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos e menores de 10 anos) e R$ 40,00 (inteira).

Lançado em 1969 para a Feira de Móveis de Milão com a forma semelhante à da silhueta feminina, o objeto faz crítica à violência contra a mulher. O objetivo do artista era passar uma mensagem política ao adotar uma forma inspirada pela aparência feminina e chamar a atenção à condição das mulheres, que sofriam, e ainda sofrem, com preconceito e desigualdade.

A poltrona faz parte do espaço Descompressão, das profissionais Samantha Almeida e Tamila Costa. O valor da réplica é de cerca de R$ 13 mil.