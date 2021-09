O Butiá recebe show de lançamento do disco de Paulinho Barcellos

Neste domingo (3), o Butiá recebe o guitarrista Paulinho Barcellos para o show de lançamento do seu novo disco, intitulado My world, já disponível nas plataformas digitais e também no formato físico de CD. Na ocasião, o artista apresenta 13 músicas autorais, todas instrumentais, além de prestar uma homenagem a Pat Metheny.

Durante o espetáculo, Paulinho estará acompanhado de conhecidos músicos da cena gaúcha que participaram da gravação das faixas do álbum. Entre eles, Luciano De Leon (baixo), Marcelo Figueiredo (sax), Leandro Boeira (guitarra), Luiz Mauro Filho (teclado) e Cesar Audi (bateria).

My world é um trabalho de nível internacional que contou também com a participação dos guitarristas Jamie Glaser, Grecco Buratto (músico que acompanhou Shakira e Enrique Iglesias) e Pedro Tagliani (da banda Raiz de Pedra).

As apresentações acontecem ao ar livre, às 17h30min, e se estendem até o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00 e, em cumprimento aos protocolos sanitários, as reservas devem ser feitas pelo site www.obutia.com. A localização e as instruções para chegar no local são informadas por e-mail.