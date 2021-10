Obra de autoria múltipla tem lançamento virtual nesta sexta-feira

A coletânea Arca da Desconstrução (Território das Artes, R$ 142 págs., R$ 48,00) reúne textos de diversos escritores da literatura gaúcha. O lançamento da obra ocorre nesta sexta-feira (1), às 20h, em transmissão ao vivo pelo Facebook da editora Território das Artes. Liana Timm e Catia Simon foram as responsáveis por organizar o livro, que traz ainda nomes como Cintia Moscovich, Alexandre Brito e Jane Tutikian.

A obra teve como motivações reflexões sobre o contexto pandêmico e homenagear Tania Mara Galli Fonseca, que em 2008 criou a editora responsável pela publicação. Além do lançamento virtual, Além do lançamento virtual, também estão confirmadas sessões de autógrafos neste domingo (3), às 14h, na Feira do Livro de Gramado, e no dia 10 de novembro, às 18h, na Feira do Livro de Porto Alegre.

“A Arca da Desconstrução é um livro que surge impulsionado por dois grandes motivos: o primeiro é o de render uma justa homenagem ‘in memorian’ à Tania Mara Galli Fonseca que criou, em 2008, com a Território das Artes, o que se tornaria a coleção Arca. A brilhante intelectual, em 2020 deixou de enriquecer a todos com sua inteligência e afetividade”, lamenta Liana Timm. “O segundo motivo surge em meio às reviravoltas da natureza que nos comunica, em alto e bom tom, que temos de repensar nossa convivência com ela. A Terra está em estado de esgotamento e nos mostra essas evidências na forma de uma pandemia, colocando em xeque certezas, gritando a nossa vulnerabilidade. Nesse contexto, a editora Território das Artes reuniu um time de primeira grandeza, disposto a pensar e a criar para além das dicotomias e das hierarquias subjacentes. Esse foi o desafio, mas nunca o nosso limite”, reconhece a escritora.

Para a missão foram convidados nomes que representam diversas visões da literatura e da arte no Estado. Às organizadoras Cátia Simon e Liana Timm, somaram-se Alexandre Brito, Cíntia Moscovich, Dani Langer, Dione Detanico, Helena Terra, Jane Tutikian, José Eduardo Degrazia, Lenira Fleck, Luiz Paulo Faccioli, Maria Alice Bragança, Marisa Faermann Eizirik, Monique Revillion e Taisamim Ohnmacht.

“A desconstrução dessa arca deve animar os leitores a construir muitas outras e jamais uma só. O real é passível de interpretações, e sempre podemos buscar outras maneiras de nos relacionarmos com a realidade. A arte e a ficção são algumas delas e nada têm a ver com fake news. O espírito de liberdade abomina perspectivas autoritárias e fascistas. Naveguemos, pois, sob esses ventos”, provoca Liana.