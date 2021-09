Espetáculo com Renato Piau homenageia Luiz Melodia em duas noites

Parceiro de vida e de palco de Luiz Melodia por quase 40 anos, Renato Piau realiza nesta sexta-feira (1) e neste sábado (2), no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), um espetáculo em homenagem ao cantor e compositor. Juntos ao longo de uma extensa carreira, os dois dividiram a autoria de grandes músicas, como Fadas, Me beija, Cuidando de você, Cara a cara e Este filme eu já vi.

Foi na plateia do show Fa-Tal, de Gal Costa, no antigo Teatro Tereza Rachel, que Renato Piau conheceu Luiz Melodia. Gal interpretava Pérola negra e fazia o lançamento do compositor. A amizade dos dois foi tão forte que chegaram a morar juntos durante uma época. Melodia faleceu em 4 de agosto de 2017, em decorrência de um câncer.

As apresentações deste fim de semana, com início marcado para 21h, contam ainda com participações especiais das cantoras Adriana Deffenti e Rita Zart. Piau, além de cantar, também contará algumas histórias que marcaram as quatro décadas de parceria com o homenageado.