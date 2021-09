Novo álbum de Biba Meira entra nas plataformas digitais nesta sexta-feira

Nascido de uma noite de insônia durante a pandemia, o álbum Microscópicos ritmos de uma máquina de escrever, de Biba Meira, tem lançamento marcado para esta sexta-feira (1) nas plataformas digitais. Na obra, a artista põe em prática a criação e gravação de composições melódicas e rítmicas, tendo como elementos principais uma máquina de escrever e sons percussivos e ruídos da cidade.

À frente de um dos projetos mais diferenciados da região Sul, As batucas - orquestra feminina de bateria e percussão, a baterista Biba traz em seu novo trabalho uma parceria com diversos musicistas e videomakers locais. Entre os convidados, há nomes como Negra Jaque, Luciano Albo, Nina Nicolaiewsky, Alexandre Birck, Arthur de Faria e Gutcha Ramil.

As bases das músicas foram criadas no estúdio caseiro de Biba, que, com a pandemia, se viu obrigada a aprender a gravar. Utilizando a máquina de escrever e outros instrumentos percussivos, além de sons captados pela cidade, as bases musicais eram compostas e entregues aos convidados, que finalizavam as canções com total liberdade de criação. Edo Portugal foi o responsável pelas mixagens e masterizações.