Tributo a Tim Maia é atração do 'Ocidente Acústico' desta semana

Em comemoração aos 79 anos de uma das maiores figuras da música nacional, o Ocidente Acústico recebe em seu palco mais uma vez o Tributo a Tim Maia. A apresentação acontece nesta quinta-feira (30), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960).

O grupo é pioneiro nas homenagens ao ícone musical, tendo registrado seu primeiro show apenas um mês após o falecimento de Tim, abril de 1998. A banda é formada por importantes nomes do pop brasileiro e tem como vocalista Tonho Crocco, um dos mais criativos e respeitados músicos do Brasil.

Já se apresentaram em diversas cidades ao redor do País, com destaque nas quatro edições do festival Planeta Atlântida e na noite de autógrafos da biografia de Tim Maia Vale tudo, escrita por Nelson Motta. Além disso, já realizaram duas turnês nos Estados Unidos e em 2019 fizeram sua primeira sequência de shows em solo europeu, com apresentações em Lisboa, Porto, Barcelona, Genebra, Marselha e Bruxelas.

Os ingressos para a performance desta quinta-feira (30) podem ser adquiridos através da plataforma Sympla nos valores de R$ 70,00 (cadeira) e R$ 240,00 (mesa para até quatro pessoas).