'Profissão repórter' acompanha trabalho de resgate no Pantanal

Enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos, resultado do agravamento da estiagem e da ação humana, o Pantanal sofre com o aumento do risco de incêndios. Só no ano passado mais de 25% do bioma foram destruídos por queimadas e ao menos 17 milhões de animais morreram em consequência direta do fogo. O Profissão repórter desta terça-feira (28), que vai ao ar depois de Verdades secretas, acompanha o trabalho de brigadistas e resgatistas de animais silvestres.

A equipe do programa partiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a ONG SOS Pantanal. Formada por bombeiros da reserva contratados pela organização, a brigada circula pelo Pantanal durante os períodos de seca para auxiliar as comunidades locais no combate a grandes focos de incêndio.

“Essa foi, com certeza, a reportagem mais difícil que já fiz. Em poucos dias, vimos dezenas de animais queimados e os que conseguiam escapar do fogo, eram ameaçados pela falta de comida e de água. Foram imagens muito tristes”, revela a repórter Augusta Lunardi.

O programa acompanhou na edição desta semana uma das ações de combate ao fogo no Parque Estadual Encontro das Águas, lugar conhecido pelo turismo e por possuir a maior concentração de onças-pintadas do mundo. No ano passado, 85% do parque foram destruídos pelo fogo. Este ano, os brigadistas batalham para conter o avanço da devastação.

O Profissão repórter também mostra o trabalho dos voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastre. No período mais crítico das queimadas deste ano, de 1º a 21 de setembro, o grupo salvou 96 animais atingidos direta ou indiretamente pelo fogo, pela seca e pelas altas temperaturas.