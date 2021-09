Parceria com Consulado dos EUA garante digitalização de documentos do Margs

Através de um parceria com o Consulado-Geral dos Estados Unidos da América (EUA) em Porto Alegre, o Margs receberá recursos do Fundo de Embaixadores para Preservação Cultural para converter o acervo de arquivos para o formato digital. O projeto foi contemplado na edição especial de 20 anos do Fundo com o valor de US$ 42.000,00.

Além de proteger os materiais contra perigos como inundações ou incêndios, a digitalização também resulta em uma maior facilidade de acesso às informações históricas a todos os interessados, principalmente estudantes e o público em geral. A iniciativa inclui ainda a possibilidade de intercâmbio de funcionários do museu gaúcho e de museus americanos, além da compra de equipamentos e contratação de profissionais para serviços especializados.

O Fundo dos Embaixadores, administrado pelo Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos EUA, tem seus recursos destinados a projetos que tenham como intuito a preservação do patrimônio cultural em países menos desenvolvidos. Isso inclui edifícios históricos, sítios arqueológicos, objetos etnográficos, pinturas, outras formas de expressão cultural.

O projeto simboliza o passo seguinte ao processo de digitalização do acervo artístico do Margs, realizado entre 2011 e 2012 com a coleção de obras de arte. O diretor-curador da instituição, Francisco Dalcol, assinala que desde 2019, quando assumiu a direção, a meta colocada foi prosseguir avançando nas melhorias do museu em termos de preservação, segurança e qualificação.

Douglas Koneff, o Encarregado de Negócios da Missão dos EUA no Brasil, também se manifestou sobre a iniciativa: "Para os Estados Unidos, essa parceria consolida ainda mais nosso relacionamento com o Rio Grande do Sul e apoia os objetivos e valores da política do governo americano no Brasil, como a inclusão, permitindo que todos os brasileiros tenham acesso à extensa coleção de vídeos, fotografias, livros, periódicos e outras publicações relacionadas à produção das artes visuais no Rio Grande do Sul".