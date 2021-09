Live discute filme sobre grande figura da capoeira regional

Uma das figuras mais antigas em atividade na capoeira angola do Rio Grande do Sul, o Mestre Churrasco é a atração do filme Berimbauzeiro, tema de live que acontece nesta terça-feira (28), às 19h30min, com transmissão pelo Instagram (@berimbauzeiro _ filme). Com mediação da jornalista Silvia Abreu, participam da conversa os realizadores da obra audiovisual Magnólia Dobrovolski, Marco Poglia e Mário Eugênio Saretta.

Mestre Churrasco tem contato com expressões culturais de matriz africana desde criança e, ainda na adolescência, em Porto Alegre, conheceu e aprendeu a prática da capoeira angola. Estrela do documentário, ele também é um grande produtor de instrumentos musicais artesanais, em especial o berimbau.

Por meio da capoeira, foi um dos primeiros a desenvolver trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social na capital gaúcha, ainda nos anos 1980. Por conta disso, já foi agraciado com diversas homenagens e distinções honoríficas na cidade.

O filme recorre à filosofia do Mestre Churrasco, associando seus saberes de ecologia e arte na confecção dos berimbaus, além de explorar sua relação com a natureza no corpo, na musicalidade e nos papéis assumidos na vida. A obra evidencia o lúdico e o belo no trabalho guiado pelo poderoso instrumento berimbau.