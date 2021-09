Festival Palco Giratório Sesc fortalece cenário local e nacional das artes cênicas

Depois de ter edição suspensa em razão da pandemia, o Palco Giratório Sesc chega em 2021 com o objetivo de fortalecer ainda mais o cenário local e nacional das artes cênicas. Com início marcado para esta quinta-feira (30), o evento híbrido se estende até o dia 21 de outubro, com intervenções presenciais, espetáculos virtuais transmitidos pelo canal de YouTube do Sesc Brasil, além de ações afirmativas e discussões a respeito do teatro.

Além da extensa e diversificada programação gratuita oferecida ao público, o festival, que funciona de forma conjunta com diferentes unidades do Sesc ao redor do Brasil, possibilita também a criação de pontes e redes interestaduais entre os artistas e coletivos do meio. Jane Schoninger, curadora e coordenadora de artes cênicas da sede do Rio Grande do Sul, conta que o projeto buscou manter a sua essência original apesar da maioria das exibições serem apresentadas no ambiente digital.

"Queremos lembrar a plateia da existência e da importância dos grupos teatrais regionais para a construção da linguagem artística do País. Quase todas as obras escolhidas foram pensadas e desenvolvidas originalmente para o formato presencial. Como ainda não podemos concretizar isso de maneira integral, decidimos transmitir grande parte delas ao vivo diretamente do teatro", explica. Há 18 anos trabalhando na montagem do evento, ela diz ainda que a equipe conservou a lista de trabalhos que já haviam sido selecionados para a edição cancelada.

Entre as múltiplas temáticas apresentadas ao longo do repertório, destaca-se a presença de peças representativas que abordam questões étnico-raciais, indígenas, de gênero e de diversidade. "Isso nos permeia e já é algo orgânico dentro da política de atuação do Sesc. São assuntos muito importantes e relevantes que, mais do que nunca, devem ser colocados em pauta e em discussão na sociedade."

Vaga carne, de Grace Passô, inaugura a programação nacional e virtual nesta quinta-feira (30), às 20h. A montagem, que funciona como um campo de jogo entre palavras e movimentos, traz o corpo de uma mulher, enquanto construção social, em busca de identidade e pertencimento.

Duas obras gaúchas também integram a lista de espetáculos. Macbeth e o reino sombrio - Shakespeare para crianças, do coletivo Órbita, será exibido do dia 5 de outubro, às 16h, desmistificando e tornando mais acessível e compreensível a escrita do grande dramaturgo inglês. Além disso, Ícaro, de Luciano Mallmann, marca presença no festival trazendo uma reflexão a respeito da diversidade humana. Com um único ator em cena, a produção traz diversas histórias que possuem em comum um único ponto: todas são fruto de depoimentos ficcionais de pessoas cadeirantes.

Intervenções artísticas presenciais também acontecerão na capital gaúcha com o intuito de fomentar a arte local. As apresentações serão feitas em lugares estratégicos e de passagem, sem divulgação prévia, para não gerar aglomeração entre os espectadores. "Teremos como foco coletivos que já têm uma relação próxima com o projeto e que desenvolvem um trabalho de continuidade dentro do campo. Nosso objetivo não é chamar o público para ir até o local, mas sim impactar quem já estiver passando por lá naquele momento", explica.

Entusiasmada, Jane diz estar muito feliz de poder retomar ao poucos as atividades externas. "A sensação de finalmente voltar para a rua é de extrema alegria. Isso nos coloca em uma realidade que simboliza esperança para um futuro próximo. Penso que as experiências conscientes e seguras de retomada são essenciais para que as pessoas sintam e relembrem o verdadeiro poder do teatro."

Como forma de agregar ainda mais ao debate e à promoção cultural, a programação conta com uma série de oficinas e debates relacionados aos espetáculos exibidos no circuito nacional. Essas ações afirmativas, chamadas de Intercâmbios & Conexões, acontecem de maneira remota e permitem uma maior troca de experiências entre artistas de diferentes regiões do País. As inscrições prévias pra participar das atividades devem ser feitas através do site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.

"Precisamos encarar o cenário que estamos vivendo, por mais que não seja o ideal. Nós, como articuladores e gestores culturais, temos o dever de descobrir a melhor maneira de potencializar efetivamente o cenário artístico", finaliza a curadora.