Documentário gaúcho apresenta a música e a territorialidade quilombola

Gravado nas comunidades quilombolas do Beco dos Colodianos, de Casca e dos Teixeiras, em Mostardas (RS), o longa documental Canto aberto, com previsão de estreia para 2022, faz um trabalho de registro da cultura local. Os habitantes da região foram acompanhados durante os meses de maio e agosto de 2021 pelo trio de diretores Bruna Giuliatti, Jhonatan Gomes e Sérgio Guidoux.

A obra apresenta as cantorias de Ternos de Santos Padroeiros, como o Terno de Reis e os festejos de Santo Antônio, São Pedro e São João, realizados pelas comunidades mais tradicionais. Em Casca, onde a tradição ainda está viva, canta-se inclusive o Terno de Santana, uma raridade em outras partes do Estado e do País.

A fazenda que ocupava a região desta comunidade quilombola pertencia à Quitéria Pereira do Nascimento, que, em 1825, deixou em seu testamento a doação das terras e a liberdade a pessoas escravizadas que ali trabalhavam. “Os Ternos de Santos resistem, assim como a comunidade, por anos, de geração a geração”, explicam os cineastas.

O filme, realizado pelo Ponto de Cultura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Mostardas) com produção da Meio do Mundo Filmes (Porto Alegre), está atualmente em fase de pós-produção.