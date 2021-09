Provoca entrevista o fundador da Wikipedia nesta semana

Na edição desta terça-feira (28) do #Provoca, Marcelo Tas recebe um convidado internacional: Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia. Na conversa, que vai ao ar às 22h na TV Cultura, ele fala sobre seus primeiros dias no comando da plataforma, sobre como lidar com a desinformação na internet e sobre a responsabilidade das Big Techs no duelo de narrativas.

Para Wales, a Wikipédia serve como limitação para o mar de informações que rolam soltas na internet. “Acho que isso é muito necessário, porque uma variedade infinita de coisas nem sempre ajuda (...) comparado ao Facebook ou Google, o número de servidores, a quantidade de tecnologia de que precisamos é muito menor", diz.

Além disso, o fundador comenta que, quando criou a plataforma, mal conseguia dormir de tanto que monitorava todas as informações que circulavam por ele. “Eu acordava no meio da noite temendo que alguém fosse destruir o site todo, editando tudo errado. Mas logo percebi que havia bons usuários na Austrália, no mundo todo. Sempre tem mais pessoas boas cuidando, do que pessoas ruins tentando causar danos”.

Ao ser questionado por Tas sobre seus sonhos atuais, ele diz que ainda tem o desejo de disponibilizar uma enciclopédia gratuita para cada pessoa do planeta em seu próprio idioma. “Também sonho com educação. Nos EUA, há um grande problema com gente tomando remédio de cavalo para a Covid-19, sem nenhuma evidência de que funcione. Acho que eles são vítimas, porque não receberam educação científica adequada. As pessoas deveriam sair da escola aos 18 anos sabendo avaliar alegações: "Como vou saber se isso é verdade?", explica.