Kleber Mendonça Filho é convidado da série 'Ato criativo' da Pucrs

Nesta terça-feira (28), às 11h, a Pucrs Cultura e o 34º SET Universitário da Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos promovem um bate-papo online com Kleber Mendonça Filho. O evento conta com a mediação dos professores Ricardo Barberena e Fabiano Grendene.

A conversa com o premiado cineasta pernambucano será transmitida através do canal da universidade no YouTube , onde ficará disponível para acesso posterior. Nesse episódio da série Ato criativo, a conversa será voltada para a trajetória cinematográfica do diretor dos longas Crítico (2008), O som ao redor (2013), Aquarius (2016) e Bacurau (2019).

A série Ato Criativo da Pucrs Cultura tem como objetivo aproximar o público de pessoas que criam em diversas áreas da cultura, proporcionando espaços de bate-papo com artistas. Kleber Mendonça Filho é diretor, roteirista e crítico de cinema. Nasceu em Recife, em 1968, e é formado em Jornalismo pela UFPE. Vive com a esposa e os filhos entre Recife e Paris.